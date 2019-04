České žaláře jsou opět přeplněné. Vězeňská služba volá po častějších alterantivních trestech

„Velmi bych uvítal, kdyby alternativní tresty začaly v České republice fungovat v mnohem širší míře, než je tomu dosud. Pomohlo by to nejen Vězeňské službě jako takové, ale i společnosti, a pomohlo by to především efektivitě odborné práce s vězněnými osobami při současném stavu našich zaměstnanců,“ přeje si Michailidis.

Soudí, že i kdyby byla efektivita alternativních trestů obdobná jako tresty odnětí svobody, půjde v případě rozšíření alternativ o velkou finanční úlevu veřejným rozpočtům. Rovněž je podle něj důležitým aspektem, jak se s odsouzenými v průběhu výkonu alternativních trestů pracuje z hlediska prevence recidivy.

O sedm stovek víc vězňů

Ke konci srpna je ve výkonu trestu přes 21 774 vězněných. Přitom kapacita všech zařízení v Česku je stanovena na 20 190 pobytových míst. Navíc dalších zhruba sedmnáct set lidí je umístěno ve vazbě a 87 v zabezpečovací detenci.