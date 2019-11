Pomoc týraným dětem v Česku selhává. Domácí násilí zůstává skryto

„Potřeba specializované pomoci pro děti, které jsou zasaženy domácím násilím v rodině, je v Česku veliká. Současná krizová centra pro ně nemají dostatek odborníků a nemají metodiku, jak s nimi pracovat,“ uvedla ředitelka Centra Locika Petra Wünschová.

Školy, zdravotníci, psychologové a sociální pracovníci podle ní na pomoci týraným dětem příliš nespolupracují. Za problém považuje také to, že v Česku panuje velká tolerance k násilí, takže ho lidé často nevnímají tak negativně.

Čtvrtina dětí přichází do vztahu s násilím

Ze zjištění centra přitom vyplývá, že každé čtvrté dítě se rodí do násilnického vztahu, uvedla Wünschová. V analýze nadace Sirius, jehož se zúčastnilo kolem šesti tisíc respondentů, přiznalo opakované domácí násilí zhruba šest procent rodin s dětmi ve věku do 12 let.