Demonstrace odpůrců olympiády v Miláně přerostla v násilnosti


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Sobotní demonstrace odpůrců olympiády v severoitalském Miláně přerostla v násilnosti, když zhruba stovka protestujících házela na policisty dělobuchy, dýmovnice a lahve. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že policie dav rozehnala vodními děly. Zimní olympijské hry, které začaly v pátek, hostí Milán společně s Cortinou d'Ampezzo.

Zhruba pět tisíc lidí v Miláně protestovalo proti nákladům na bydlení a také proti obavám z dopadů olympijských her na životní prostředí. Demonstraci, jejíž součástí byl i pochod, organizovaly odbory, organizace hájící právo na bydlení a další aktivistické spolky.

Vyhrocení nastalo poté, co se asi stovka lidí oddělila od hlavní části demonstrace a zaútočila na policii. Těžkooděnci s pomocí vodních děl ale situaci brzy dostali pod kontrolu.

Reuters poznamenala, že kvůli olympiádě panují v Miláně značně zpřísněná bezpečnostní opatření. Úřady se také na možné sobotní problémy připravily poté, co před týdnem shromáždění krajní levice v Turíně rovněž přerostlo v násilnosti. Ministerstvo vnitra uvedlo, že v Turíně utrpělo zranění více než sto policistů a že policie zadržela na třicet demonstrantů.

