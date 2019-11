Půl domu v Karlíně prodala radnice za 18 milionů. Odhadce to nechápe, celý má hodnotu až 200 milionů

Rohový dům ve Vítkově ulici číslo 19 se zhruba dvaceti byty patřil ještě před dvěma lety z poloviny městské části Praha 8, druhou půlku vlastnily restituentky žijící dlouhodobě ve Francii. Radnice se ale rozhodla svoji polovinu prodat a obchod připravil za městskou část tehdejší radní pro majetek Radomír Nepil (ANO). Hnutí ANO tehdy na Praze 8 vládlo spolu s ČSSD a Zelenými, měli také podporu komunistů.



„Bral jsem to tehdy čistě bez emocí, čistě manažersky a z ekonomického pohledu. V danou chvíli nebylo pro městskou část držení těch domů výhodné a nebyla schopná se dohodnout se spoluvlastníky. To je celé,“ vysvětluje dnes Nepil a dodává: „Spoluvlastníci jasně předem deklarovali a písemně to doložili, že mají zájem byty zrekonstruovat a dále se o ně starat.“