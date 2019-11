StB mě neustále sledovala, říká zpravodaj Hlasu Ameriky. V Praze byl i během sametové revoluce

Co jsem zač a taky mě chtěli varovat. Hlavně mě poučili, abych nepsal hanlivě o socialistickém zřízení a vůbec o tomto státě. Předpokládali sice, že nebudu informovat zrovna jako Rudé právo nebo Československá televize, ale bylo jasné, že mě i tak budou sledovat. A že je bude zajímat, co je obsahem mých reportáží.

Co je na pohovoru zajímalo, co přesně chtěli vědět?

Oficiálně byla jediná cesta. Musel jsem požádat úřady. Z jejich strany ale byl určitý odpor akreditace poskytovat. Můj předchůdce dostal jen jednorázové povolení spojené s nějakou jednou událostí. Ale koncem roku 1984 začalo americké velvyslanectví v Praze tlačit na ministerstvo zahraničí, aby poskytlo Hlasu Ameriky akreditaci. V případě, že by ji zpravodaj nedostal, tak by naopak zpravodaj Československého rozhlasu nemohl cestovat dál než 50 kilometrů z Manhattanu. Pak se velmi rychle výbor Komunistické strany rozhodl, že se nemají čeho bát, když tady bude Hlas Ameriky, a pozvali mě na pohovor. Po dvou týdnech mi oznámili, že si akreditaci můžu vyzvednout.

To si pište. Neustále mě sledovali. To mi ale vlastně udělali medvědí službu, protože jsem o tom pak psal. Když jsem byl neustále sledovaný, tak jsem se o tom přece musel zmínit. Ať už jsem byl zadržen na půl hodiny, nebo déle, tak jsem o tom vždy napsal.

A co nějaké přímé útoky, zažil jste i ty?

Na Václavském náměstí během Palachova týdne mi nastříkali auto bílou barvou, vypustili mi všechny čtyři pneumatiky… Strach jsem párkrát měl. Třeba když mě vzali do auta a odvezli přímo z pohřbu Jaroslava Seiferta. Jeli jsme po krajině a pak mě na poli hodili do jiného auta. Ta nejistota, co bude dál, jestli nebudu vyhoštěn, to bylo hrozné. Desátého prosince 1988 na mě pak ve vestibulu zaútočil jeden příslušník StB v doprovodu uniformovaného příslušníka SNB. Vyhrožovali mi, že můžu být vyhoštěn. A já na to: Vy jste anonym, ani jste se nepředstavil.

Kdy jste pak začal cítit, že se situace mění?

Hlavně bylo cítit, že ti nahoře nechtějí změnit nic. Krátce po Palachově týdnu jsem dělal rozhovor s Vasilem Mohoritou – generálním tajemníkem socialistické mládeže. Byl to nejmladší člen komunistického vedení. Ptal jsem se ho, proč je ČSSR jediná země, kde je přední spisovatel, tedy Václav Havel, ve vazbě. On na to, že tam nesedí kvůli divadelním hrám. Pak jsem dál držel mikrofon a on nenacházel slova. Snažil se mě přesvědčit gestikulacemi, že bych měl mikrofon vypnout, až po několik vteřinách říká, že jim přece jde o posílení socialismu, a ne jeho destrukci. Pak byl konec rozhovoru. Oni se prostě báli. To mi říkal opakovaně i Dubček. Dvacet let seděli na stejném místě a věděli, že se chovali špatně v šedesátém devátém i po něm.