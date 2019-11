Po zrušení karenční doby stoupá počet lidí na nemocenské. Zneužívání neschopenek ministerstvo odmítá

Kompletní čísla má ministerstvo prozatím do září. V tomto měsíci nemocných přibylo skoro o polovinu. Menší nárůst pak byl v těch letních, kdy proplácení prvních tří dnů nemoci začalo platit. To si ale podstatná část lidí vybírá dovolenou.

„Já si myslím, že je to strašně krátká doba na to, abychom mohli říct, jestli je to takový nárůst. Ale je asi logické, že lidé začali využívat prvních tří dnů a neberou si na to dovolenou,“ domnívá se předsedkyně sněmovního sociálního výboru Jana Pastuchová (ANO).