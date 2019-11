Hamé musí stáhnout dětskou výživu s tuňákem. Obsahuje příliš mnoho rtuti

Veterináři nařídili firmě Hamé, aby v Česku stáhla zhruba čtyři a půl tisíce balení dětské výživy Hamánek Tuňák se zeleninou a bramborem, který prodávají tuzemské obchodní řetězce. Ve výrobku totiž bylo nadlimitní množství rtuti, uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Podle mluvčího skupiny Hamé Milana Linky firma výrobek stáhne a označí, že by se měl jíst maximálně jednou týdně. Hamé na webu napsalo, že pokud děti nebudou výživu jíst častěji, je to bezpečné. Většina těchto výrobků putovala do zahraničí, hlavně do Číny a na Ukrajinu.