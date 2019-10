Ústavní soud dal Janouškovi šanci na nový proces

Ústavní soud potvrdil, že Janouškovo právo na soudní ochranu bylo porušeno. „Městský soud dospěl k názoru, že předložené posudky sice prokazují nové skutečnosti, ale že závěry posudky do určité míry negoval tím, jak se stěžovatel po nehodě zachoval. Ústavní soud je toho názoru, že v tomto případě soudy vykročily z rámce pravidel pro obnovu řízení, kdy by měly pouze posuzovat to, zda ty nové skutečnosti mohou s vysokou pravděpodobností změnit něco na rozhodnutí o vině a trestu stěžovatele v původním řízení,“ uvedla mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.

Stížnost čekala na rozhodnutí Ústavního soudu od roku 2017. Nyní by měl znovu rozhodovat Městský soud v Praze, který bude vázán rozhodnutím ÚS.

Obnova řízení bude podle Jana Provazníka, odborníka na trestní právo z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, probíhat ve dvou krocích. „První je řízení obnovovací, kde se řeší, jestli nový důkaz je takový, že by způsobil jiné rozhodnutí této věci, pokud by byl znám už dříve. Teprve pokud se zjistí, že ano, tak přichází druhá část, a to je obnova řízení. V něm tento nový důkaz promítne do kontextu všech ostatních důkazů a na tomto základě může učinit nové rozhodnutí, které to vezme v potaz,“ vysvětlil Provazník očekávaný postup Městského soudu.

Podle něj uspěl Janoušek se svou stížností u Ústavního soudu proto, že Městský i Vrchní soud mylně provedli krok dva už v kroku prvním. „Soudy už rovnou posuzovaly důkazy nově předložené v kontextu původních, a to tak, že je rovnou hodnotily,“ dodal Provazník. Na Janouška tak nyní budou soudy pohlížet jako na nevinného, nesmí k němu přistupovat předpojatě.

V létě se Janoušek vydal bez doprovodu na plovárnu a do galerie

Trest nastoupil Janoušek už v listopadu 2014. V brněnské věznici ale zůstal jen do března 2016, potom byl z rozhodnutí Krajského soudu v Brně dočasně propuštěn na svobodu. Momentálně má trest přerušený do jara příštího roku kvůli závažným zdravotním problémům.

Janoušek také dvakrát žádal pražský městský soud o prominutí zbytku trestu ze zdravotních důvodů, ten mu však ani jednou nevyhověl. V létě nechal Vrchní soud v Praze Janouška sledovat a ukázalo se, že chodí bez doporučeného doprovodu na plovárnu, vyjel si na kole nebo navštívil galerii.