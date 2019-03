Městský soud zamítl žádost lobbisty Janouška, který chtěl odpustit zbytek trestu

Profil Roman Janoušek

Pražský rodák Roman Janoušek v mládí sice pracoval jako číšník, v 90. letech ale vystudoval práva na Univerzitě Karlově a v roce 2003 získal titul JUDr.

Současně se studiem podnikal v realitách a také vyhrál výběrové řízení na provozování kina Blaník v Praze na Václavském náměstí, kde se mimo jiné pořádaly protidrogové přednášky. Na nich se Janoušek seznámil s pozdějším pražským primátorem Pavlem Bémem, který byl známým odborníkem na drogovou problematiku.

Janoušek sám sebe v tisku charakterizoval jako „politického podnikatele“. Často se o něm ale psalo spíše jako o tzv. kmotrovi s úzkými vztahy zejména s pražskými občanskými demokraty. Deník Mladá fronta DNES zveřejnil v roce 2012 odposlechy, které tehdy byly pět let staré a podle deníku z nich vyplývalo, že měl Janoušek velký vliv na rozhodování o důležitých obchodech na pražském magistrátu.

Janoušek byl také jedním z účastníků výletu na golf do Dubaje z počátku roku 2011, kam cestoval spolu s tehdejším ředitelem ČEZu Martinem Romanem, významným poslancem za ODS Pavlem Suchánkem, generálním ředitelem Českých drah Petrem Žaludou, ředitelem pražského dopravního podniku Martinem Dvořákem a ředitelem plzeňské Škody Transportation Tomášem Krskem. Blízko měl i k bývalému vysoce postavenému státnímu zástupci Liboru Grygárkovi, který je od roku 2013 obviněn ze zneužití pravomoci kvůli kauze, ve které se podle současných žalobců pokusil uchránit Janouška od stíhání.

V březnu 2012 Janoušek narazil svým vozem na křižovatce v Praze do auta jedenapadesátileté ženy. Od nehody ujel, ale když krátce poté zastavil na červenou, řidička jej dohonila, stoupla si před jeho vůz a chtěla s ním situaci řešit. Janoušek proti ní nejdřív dvakrát popojel, poté se na zelenou rozjel a ženu srazil. Za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky dostal pravomocný trest 4,5 roku. Do vězení nastoupil v listopadu 2014, zůstal v něm do března 2016. Poté měl trest opakovaně přerušen ze zdravotních důvodů, žádost o prominutí zbytku trestu ale soud zamítl.