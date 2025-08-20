Bývalému řediteli společnosti IZIP Jiřímu Paškovi a společníkovi firmy FINIM Iljovi Čurdovi ve středu odvolací Vrchní soud v Praze uložil pětileté vězení za podvod. O rok jim snížil tresty, které mužům loni v říjnu uložil pražský městský soud. Případ se týká spolupráce společnosti IZIP se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP). Oba muži vinu v minulosti popřeli. Středeční rozsudek je pravomocný.
Za podvod v kauze IZIP snížil soud tresty na pět let vězení
Soudy se případem začaly zabývat v roce 2019, do případu zasáhl i Ústavní soud. Oba muži si původně vyslechli od městského soudu šestileté tresty vězení, rozhodnutí potvrdily i vrchní a Nejvyšší soud (NS). Ústavní soud ale v roce 2023 NS mimo jiné vytkl, že procesně chyboval, když Paškovi s Čurdou neumožnil reagovat na vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství k jejich dovolání. Nejvyšší soud pak napodruhé rozsudek zrušil a kauzu vrátil k městskému soudu. Ten pak znovu rozhodl o vině obou obžalovaných.
Odvolací soud ve středu potvrdil, že jsou muži vinni, o rok jim však snížil uložené tresty. Městský soud podle něj dostatečně nezohlednil dobu, která od spáchání skutku uplynula. „Je potřeba k tomu přihlédnout. A to soud prvního stupně neučinil,“ uvedl předseda odvolacího senátu Radek Hartman. Součástí středečního pravomocného rozhodnutí je pro oba muže i pětiletý zákaz činnosti a peněžitý trest dva miliony korun.
Obohacování na úkor IZIP
Firma IZIP dříve provozovala pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu elektronické zdravotní knížky a portál pro komunikaci s lékaři či zaměstnavateli. Pašek s Čurdou se podle obžaloby rozhodli na této spolupráci obohatit na úkor IZIP. V roce 2008 proto nechali uzavřít zprostředkovatelské smlouvy, podle nichž měla Čurdova FINIM dopomoci IZIP k rozšíření kontraktů s pojišťovnou.
Smlouvy však byly podle obžaloby účelové a FINIM žádnou zprostředkovatelskou činnost neprováděla. Čurda přesto jménem své firmy vystavoval společnosti IZIP faktury, které Pašek nechal proplácet. Pašek se pak nechal ve FINIM zaměstnat a Čurda mu část získaných peněz vyplatil jako mzdu. Obžaloba kvalifikovala jednání mužů jako zpronevěru, soudy ale dospěly k závěru, že šlo o podvod.
Čurda se středečního vyhlášení rozhodnutí nezúčastnil, Pašek výsledek jednání komentovat nechtěl. V minulosti oba vinu odmítli.