Lidé si na jednodenní volby rychle zvyknou, soudí Pehe. Podle náměstka Mlsny jsou bezpečnější

S takovým postojem souhlasí i Pehe, ponechávat urny bez dozoru je podle něj problematické. „Svádí to k možnosti manipulace nebo alespoň podezření, což není samo o sobě dobré. A také to samozřejmě klade vyšší nároky na volební komise, které musí pracovat dva dny,“ podotýká politolog. Jeden den je k odevzdání hlasu dostatečný, dodává a věří, že veřejnost si na změnu rychle zvykne.

„Logistika a organizace voleb ve dvou dnech je vždy náročnější na ochranu volebních uren v průběhu noci. Souvisí například s vyššími náklady na městskou i státní policii,“ upozorňuje náměstek. Pouhá pochybnost, co se může přes noc dít s nestřeženými urnami, je podle něj dostatečným argumentem k zavedení jednodenních voleb.

Nový zákon má podle Mlsny zpřístupnit volby lidem a odstranit překážky. Například nyní se během dvou dnů může hlasovat 14 hodin, podle chystaného zákona by ale v rámci jednoho dne mohli lidé odevzdávat hlasy 15 hodin.

Elektronizace volebního procesu by zahrnula zřízení informačního systému správy voleb obsahující seznam voličů, registr kandidátních listin, registr okrskových volebních komisí a nástroj pro sestavování elektronických petic.

Návrh ruší povinnost doručování hlasovacích lístků všem voličům do domácností. Doručován bude pouze přehled stran bez obálky.

Zavedení korespondenční volby ze zahraničí pro volby do poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu a volby prezidenta.

Zavedení možnosti odevzdat hlas v předstihu, v pondělí nebo ve středu volebního týdne na obecním úřadu během určených dvou hodin do speciální urny ve dvou obálkách stejně jako u korespondenční volby.

Zavedení pouze jednoho hlasovacího dne - a to vždy pátek od 7:00 do 22:00.

Podle Mlsny jsou takové úvahy liché, chystaný systém totiž počítá s řadou pojistek. Například do obálky s identifikačním kódem, v níž volič odešle svůj hlas, zároveň musí poslat i podepsaný identifikační lístek. „Zneužitelnost je naprosto minimální, protože identifikační lístek bude zúčtovatelným dokladem,“ vysvětluje náměstek ministra vnitra.

Navržený zákon počítá se zavedením korespondenční volby, která by v českém volebním systému byla novinkou. Dnes mohou lidé v zahraničí volit pouze na ambasádách. Komunisté a SPD už vyjádřili obavy, že korespondenční hlasování může být zneužito.

Pehe očekává, že o poštovní odevzdávání hlasů se ještě svede politická bitva. Ne pro všechny strany jsou totiž hlasy Čechů žijících v zahraničí výhodné. „Voliči, kteří žijí v zahraničí, jsou z jiného těsta než lidé doma a preferují obvykle spíše strany napravo od politického středu,“ míní politolog. Argumenty o zneužití se podle něj musí poměřovat s Evropou, kde je korespondenční hlasování běžné.

Zahraniční hlasy by se podle plánované legislativy připočítaly k vylosovaným krajům. Aby potenciálních 400 tisíc hlasů nezdeformovalo výsledky voleb v některých menších krajích, připočítávaly by se ke krajům, které mají více než 750 tisíc obyvatel. Losovalo by se tedy pouze ze Středočeského, Jihomoravského nebo Moravskoslezského kraje a Prahy, objasňuje Mlsna.

Podle Jiřího Pehe mohou korespondenční hlasy výrazně promluvit do volebních výsledků. Připomíná například volby do Poslanecké sněmovny z roku 2006. „Zdálo se, že ČSSD a komunisté budou mít o hlas víc a budou spolu moci vytvořit většinovou vládu. Nakonec se to srovnalo na sto a sto a výsledkem byla Topolánkova vláda,“ vzpomíná.

Dodává také, že není důvod, aby statisíce českých občanů žijících v zahraničí nemohly vyslovit svůj názor. Případné přijímání zákona podle něj bude boj, protože se bytostně dotýká všech stran. Je proto potřeba hledat konsensus. „Jsme v situaci, kdy máme dvě komory Parlamentu a v Senátu mají většinu strany, které jsou v Dolní komoře v opozici. Bez Senátu není možné schválit žádný volební zákon, protože v této věci nemůže být přehlasován,“ upozorňuje politolog.