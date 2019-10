Žáček: Pro ruskou síť bylo Česko vhodné velikostí. A někdejší členové StB či milic zřejmě Moskvě nic neodmítnou

„Jde o to operativně provádět různé vlivové akce z jiné země než z Ruska, protože prostředky třeba z Petrohradu už byly známy. Pod svícnem – dohledem jiných tajných služeb – je největší tma, takže se Rusové pokusili u nás vybudovat nový kanál. Na to je nejlepší středně velký stát, kde už máte vazby a který je vám do jisté míry nakloněn,“ vysvětluje si Žáček důvod, proč se na českém území podle BIS nacházela síť ruské Federální bezpečnostní služby (FSB). O rozbití sítě informoval v pondělí na sněmovní bezpečnostní konferenci ředitel BIS Michal Koudelka.

Žáček přiznal, že zatím není jasné, co se s odhalenými agenty stalo. Podle něj nemuseli nutně skončit ve vazbě. „To rozbití může znamenat, že se těm lidem zabrání v aktivitě v rámci Česka. Nutně nemusí být osobně vyšetřovaní, také už se třeba nikdy nedostanou do systému EU a schengenského prostoru. Může to taky znamenat zpřetrhání vazeb. S největší pravděpodobností se na to budeme ptát,“ očekává místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost.