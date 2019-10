HN: Stát zaplatil pokutu za pochybení Hradu, který odmítal zveřejnit odměny úředníků. Škodu nevymáhá

Ministerstvo financí se po soudním verdiktu obrátilo na prezidentskou kancelář, která ale škodu zaplatit odmítla. „Kancelář prezidenta republiky nepovažuje rozsudek za spravedlivý, protože nezohledňuje naše relevantní argumenty, jimiž je zdůvodňováno, že k nesprávnému úřednímu postupu nedošlo a nemajetková újma nevznikla,“ znělo její stanovisko. Ministerstvo se poté rozhodlo, že úhradu nebude požadovat. Odůvodnilo to tím, že neví, kdo je konkrétní viník a zda vůbec nějak pochybil.

Mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík uvedl, že hradní úředníci právní předpisy neporušili, protože šlo o jejich právní názor. „Právní názor nelze ztotožnit se zaviněným porušením právních povinností,“ dodal. S tím nesouhlasí Maděrova advokátka Petra Bielinová. Poukázala mimo jiné na to, že nakonec informaci Hrad poskytl pár dní před jednáním soudu, který by mu to podle ní nařídil.

Kancelář si musela být chybného postupu vědoma, soudí. Vymáhat škodu ministerstvo po Hradu už kvůli promlčení nemůže. Podle experta na poskytování informací Oldřicha Kužílka nyní naopak úředníkům ministerstva hrozí, že ji budou muset zaplatit sami. „Ten, kdo nechal na ministerstvu škodu promlčet, je odpovědný, že státní rozpočet přišel o nějakou částku. A může tak hradit až do čtyřapůlnásobku své mzdy,“ uvedl.