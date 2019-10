Gottova ulice, stanice metra nebo divadlo? Města a veřejnost navrhují, co ponese zpěvákovo jméno

Plzeň zvažuje, že na dům, kde vyrůstal Karel Gott, nechá připevnit pamětní desku. A uvažuje i o dalších možnostech, jak si zpěváka připomínat. Jeho jméno by mohlo nést třeba divadlo.

„Karel Gott nebyl jenom zpěvák, byla to velká kulturní ikona. A to divadlo je ikona kultury v Plzni. Takže to spojení je takové rovná se mezitím,“ myslí si předseda městské organizace ČSSD Michal Chalupný. Ředitel tamní scény ale s přejmenováním po Gottovi nesouhlasí. Podle něj by město mělo najít jiné místo.

„Zatím pouze shromažďujeme podněty. Pokud bychom uvažovali o nějakém trvalém připomenutí Karla Gotta v našem městě, tak by to muselo být po konzultaci s rodinou,“ dodal primátor Plzně Martin Baxa (ODS).