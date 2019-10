Charita opět chystá Vánoce pro chudé děti z Ukrajiny. Lidé si mohou vybrat, koho chtějí obdarovat

„Krabice byla velká a v ní spousta dárků: míč, klobouk, mimoni, tužky, penál, ořezávátko, tvarovací kuličky. Dárky nejenže se mi líbily, ale jsou i potřeba,“ řekl osmiletý Sergij z Ternopilu, jeden z těch, kterým letos v lednu charita dárky přivezla.

Dárek za tisícovku a do čtyř kilogramů

Profil dětí je už teď zveřejněn na webových stránkách arcidiecézní charity. V seznamu se zájemci dozví věk dítěte i velikost oblečení a obuvi. „Je třeba dbát našich pravidel. Balíček pro jedno dítě by měl obsahovat pouze nové věci, a to v hodnotě kolem tisíce korun. Do balíčku nepatří cukrovinky a jeho hmotnost by neměla přesáhnout čtyři kilogramy,“ upozornila Novodvorska.

Děti, které vybrali sociální pracovníci do letošního seznamu, jsou ve věku od jednoho roku do sedmnácti let. Nejčastěji jim lidé posílají oblečení nebo obuv, školní potřeby, hračky a knížky. Dárek je potřeba doručit na nejbližší charitu do 6. prosince. Zástupci organizace je následně na Ukrajinu osobně dovezou a v lednu je poté rozdají dětem.