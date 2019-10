Vánoční dárky putují na Ukrajinu. Olomoucká charita je daruje chudým dětem

„Charita doporučila dárcům, co všechno by se mohlo hodit. A to je oblečení, boty, školní potřeby, ale také samozřejmě hračky a knížky pro malé děti,“ zjistila redaktorka České televize Lucie Křížková.

Balíčky byly na požádání charity už zabalené. Pro děti tak bude překvapením, co se v nich nachází. Děti, které dárky dostanou, pocházejí buď z dětských domovů, nebo jsou postižené. Mohou mezi nimi být ale také sirotci, nebo naopak děti z početných rodin.