Gripeny v akci nad Estonskem. Za měsíc museli čeští piloti pětkrát startovat proti ruským letounům

„Každý ostrý vzlet potvrzuje náš zájem o bezpečnost Estonska a celého Pobaltí. Naši letci v praxi naplňují základní princip NATO, tedy kolektivní obranu,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

První ostrý zásah, takzvaný Alfa Scramble, byl nadřízeným velitelstvím v německém městě Uedem vyhlášen jen několik dní po českém převzetí operačního úkolu. V ostrý hotovostní let se tak okamžitě změnil let cvičný a piloti po navedení do oblasti kontaktu rozpoznali ruský letoun An-30.

Další ostré vzlety byly vyhlášeny pilotům vyčkávajícím na estonské letecké základně Ämari v následujících týdnech. Ve dvou případech dvojice českých gripenů identifikovala letouny, které neměly zapnuté odpovídače, a tím nedodržely bezpečnostní pravidla letů po civilních trasách.