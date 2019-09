„Dal jsem jí tašku pro psa a šátek.“ Svědci tvrdí, že Nečasové luxusní dary nevěnovali

Údajní dárci se octili v roli svědků. Dosud se z jednání většinou omlouvali, soudkyně jich proto na úterý předvolala šestnáct. Vladimír Johanes, lobbista spojovaný se skupinou ČEZ, Nečasové podle žalobců věnoval mimo jiné šperk za více než milion korun.

„Samozřejmě si dáváme dary celá ta léta průběžně, ale jsou to normální dary. Jedním byla cestovní taška pro psa, pak nějaký normální šátek,“ prohlásil Johanes. Luxusní dary lobbista odmítá.

Podle žalobců ale Johanese usvědčují odposlechy. Ty však soudkyně nepovolila. „Jsme při prokazování viny trošičku limitovaní,“ připustil státní zástupce Rostislav Bajger.

Muzikář: Šperky jsem nekupoval pro ni

Advokát Karel Muzikář, někdejší poradce premiéra Nečase, podle obžaloby koupil šperky, které nakonec skončily u Jany Nečasové, v obchodě Cartier. Žalobci Muzikáře konfrontovali s fakturami za údajný nákup šperků.

„Jestli tady jsou nějaké faktury, na které jsem nakupoval, nechápu, co by to mělo prokazovat. Já jsem v prodejně Cartier běžně nakupoval dárky, ale nikoli pro paní Nagyovou,“ uvedl Muzikář. To, co bylo zajištěno při domovní prohlídce paní Nečasové, je právě to, co bylo kupováno na základě těchto faktur, oponuje Bajger.

Na odpoledne pozvala soudkyně Králová šéfa ČEZu Daniela Beneše. „Když byly Vánoce nebo jsem měl já narozeniny nebo když měla narozeniny například paní Nagyová, tak mi dala kravatu k narozeninám, já jsem jí dal šátek,“ odmítá i Beneš, že by šéfce Nečasova kabinetu věnoval luxusní dary. „My tvrdíme, že existují důkazy, že tyto osoby darovaly konkrétní věc,“ zopakoval Bajger.