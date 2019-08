V kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství podali dovolání všichni tři odsouzení zpravodajci

O dovolání odsouzeného zpravodajce Pohůnka informoval už v červenci server Aktuálně, později dovolání podal také Kovanda. Ve čtvrtek o podání dovolání informoval Českou televizi i třetí odsouzený zpravodajec Páleník. Verdikty nad odsouzenými tak bude řešit Nejvyšší soud.

Letos v březnu zpřísnil odvolací soud Nečasové, někdejší šéfce kabinetu tehdejšího premiéra Nečase, i trojici zpravodajců podmíněné tresty a zákazy činnosti. Do vězení je ale neposlal. Podmíněné tresty jim soud uložil už dříve.

Zpravodajci Páleník, Kovanda a Pohůnek dostali podmínky v délce 2,5 roku, dvou let a 20 měsíců a zákazy činnosti ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech na osm, sedm a šest let. Nečasová dostala v březnu podmíněný trest na tři roky a zákaz činnosti ve státní správě na deset let.

Podle odvolacího senátu byly původně uložené podmíněné tresty v rozpětí 18 měsíců až dvou let a pětileté zákazy činnosti nepřiměřeně mírné. Zároveň ale v březnu dospěli soudci k závěru, že čtveřici nebylo možné poslat za mříže, protože všichni obžalovaní byli stíháni pouze pro přečiny.

Páleníkovi ovšem hrozí podmíněný trest i v jiné kauze. V důsledku by tak mohl jít v případě uznání viny do vězení. Pražské vrchní státní zastupitelství ho viní z toho, že v roce 2013 uzavřel dodatek na pronájem prázdné nádrže v Nelahozevsi. Ten původně platila firma Viktoriagruppe, dodatek jí ale této povinnosti zbavil. Správa státních hmotných rezerv, jíž Páleník vedl, musela od té doby za nádrž platit, měsíčně ji to stálo čtyři miliony korun.

Kauza zneužití Vojenského zpravodajství přispěla v roce 2013 k pádu vlády Petra Nečase. Pražská policie nyní prověřuje, zda se expremiér u soudu nemohl dopustit křivé výpovědi.