Policie prověřuje, zda Nečas v kauze zneužití vojenské rozvědky nesvědčil křivě

„Podnět byl postoupen policejnímu orgánu k prověření a policejní orgán následně zahájil úkony trestního řízení,“ sdělil státní zástupce Jan Lelek z Obvodního státního zastupitelství Prahy 1. „Nikdo není trestně stíhán, je vedeno trestní řízení, takzvané prověřování, a policejní orgán bude konat úkony,“ upřesnil.

Že expremiér Nečas u soudu nemusel mluvit pravdu, uvedla před časem už soudkyně Pavla Hájková z Obvodního soudu pro Prahu 1.

„Motivací, proč se svědek Nečas rozhodl i přes zákonné poučení o možných následcích křivé výpovědi vypovídat nepravdu, je snaha prospět obžalované Nečasové,“ konstatovala v odůvodnění rozsudku v kauze zneužití Vojenského zpravodajství.

Premiér „v submisivním postavení“

Upozornila, že Nečas byl vůči své současné manželce (dříve Nagyové) „ve výrazně submisivním postavení“. „Komandovala ho, nadávala mu. On se jí omlouval a škemral,“ připomněla zachycené telefonní odposlechy.

Nečasova výpověď byla podle soudkyně Hájkové „v diametrálním rozporu“ jak s jeho někdejším tiskovým prohlášením z pozice premiéra, tak i s pořízenými záznamy o sledování.

Médiím Nečas původně sdělil, že o sledování své tehdejší manželky nevěděl. Ze záznamů zpravodajců ale vyplynulo, že jejich služba končila vždy, když se premiér vrátil domů, a pozorování se zaměřovalo výhradně na Radku Nečasovou, nikoliv i na její děti, jak tehdejší premiér tvrdil.

Podnět k zahájení trestního řízení ale soudkyně Hájková nepodala. Iniciativu nechala na státních zástupcích – a přichází právě teď.

Olomoucký podnět

Podnět k prověření možného trestného činu křivé výpovědi vzešel od Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

„Podle našeho názoru jsou dány skutečnosti, které by se mohly považovat za podezření z trestného činu. Postoupili jsme to tedy jako podnět Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1. To ať si posoudí, jestli tam podezření je, či nikoliv,“ řekl před třemi týdny Radiožurnálu olomoucký žalobce Rostislav Bajger, který případ zneužití vojenského zpravodajství dozoroval.

Pražští žalobci se s podnětem olomouckých kolegů ztotožnili a předali ho k řešení policii.

Kauza zneužití vojenského zpravodajství skončila letos v březnu pravomocným rozsudkem Městského soudu v Praze. Odvolací soud všem obžalovaným zpřísnil tresty.

Janě Nečasové uložil tříletou podmínku a desetiletý, tedy maximální zákaz působení ve vedoucích funkcích státní správy. Podmíněnými tresty a zákazy činnosti potrestal soud i zpravodajce Milana Kovandu, Jana Pohůnka a Ondreje Páleníka.