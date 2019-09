Městský soud pochybil. Kauzu Opencard teď studuje nový senát

„Osobně si vůbec nedokážu představit, že to může u našich soudů takhle projít, že neexistuje u soudů nějaká instance, která následně tohoto soudce postaví před nějaké kárné řízení,“ uvedl k tomu Hudeček. Mezi obžalovanými je i bývalá radní pro informatiku Eva Vorlíčková.

Městský soud by měl teď podle pokynu odvolací instance posoudit, zda obžalovaní nejednali v krajní nouzi. „Copak si myslíte, že je možné rozhodnout, když vám pak řeknou: Vy jste rozhodoval s dobrým úmyslem, dobře, nikoho jste neokradl, nikoho jste nepoškodil, to nebyl žádný zločin, co jste udělal, ale přesto vás odsuzuji,“ uvedl už v září 2016 obžalovaný primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Původně obžalovaného exprimátora Svobodu nakonec po volbách poslanci ke stíhání nevydali. Nikdo z rady, která Opencard původně schválila, před soudem nestanul. Pražský exprimátor Pavel Bém přišel vypovídat jako svědek. Prohlásil, že „Opencard bude jednou projekt, na který Praha bude pyšná“.