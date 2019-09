Pražští zastupitelé se bojí názoru občanů, míní šéf komunistů Filip. Kvůli Kosovu strana zváží toleranci vlády

„Nemám rád bořitele pomníků. To, co se tady odehrává, je vyvolávání nenávisti. O jiném důstojném místě bychom měli diskutovat s Ruskou federací,“ věří Filip. „Celý spor má politické řešení,“ dodává a pokračuje: „Nechápu, proč zamítli referendum. Podle mě je to důkaz, že se opravdu bojí názoru občanů Prahy 6.“

Předseda KSČM není proti tomu, aby vznikl památník všem, kteří se podíleli na osvobozování Československa. „Ať najdou jiné důstojné místo pro památník všem osvoboditelům,“ apeluje Filip.

Ruský ministr kultury Vladimir Medinskij, který označil starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) za nacistu, by se podle Filipa omlouvat neměl, v první řadě by se prý musel omluvit právě Kolář. „Já si myslím, že výroky na adresu Ruské federace byly naprosto nepravdivé. Pan starosta řekl, že vojáci přijeli do osvobozené Prahy, to byla lež. Mluví, jako by neznal historii,“ zdůrazňuje.