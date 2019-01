VZP čeká mimořádný audit. Stíhaný Horáček totiž popsal údajnou korupci v pojišťovně

Podnikatel Tomáš Horáček je podle policie ústřední postavou korupční kauzy týkající se zakázek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku. „Jedná se o trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, trestný čin podplácení,“ upřesnil dozorující státní zástupce Zdeněk Matula.

Horáček ale začal s policií spolupracovat. V polovině ledna do protokolu vypověděl, že korupce provázela i organizaci zakázek ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Jako jejího strůjce označil bývalého náměstka ministra zdravotnictví Marka Šnajdra a bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Podle Zdravotnického deníku Horáček uvedl, že měl Šnajdr mezi aktéry kauzy přezdívku kotelník.

Oba muži jakýkoliv podíl na korupci odmítají. „Nebudu to komentovat, myslím si, že je to vylhané o A do Z,“ napsal Šnajdr pro ČT.

„Samozřejmě takové informace jsou vždy překvapivé, nicméně nemáme je kompletní a ta první reakce byla, že pan ředitel nařídil mimořádný audit,“ řekl mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

Podezřelé smlouvy prověřuje i ministerstvo

V kauze je teď šestnáct obviněných, například bývalá ředitelka Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská. Sám Horáček je stíhaný i kvůli tomu, že se snažil z vazby pomocí dopisů nebo telefonátů ovlivňovat svědky. „To se týká trestné činnosti, k níž došlo v průběhu vyšetřování,“ komentoval stíhání státní zástupce Matula.

Horáček podle informací ČT usiluje o statut spolupracujícího obviněného. Detektivové ho chtějí využít k možnému rozkrývání dalších zmanipulovaných výběrových řízení v jednotlivých nemocnicích. „Obecně o statutu spolupracujícího obviněného rozhoduje státní zástupce při podání obžaloby,“ řekl k tomu Matula.