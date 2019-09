Česko versus EU: Odpadu vyprodukujeme méně, na skládkách ho ale pořád končí výrazně víc

Ekologové mají výhrady k novému zákonu

Podle evropských směrnic by se do roku 2035 měla recyklace komunálních odpadů navýšit na 65 procent z nynějších 38 procent a skládkování omezit na deset procent. Česko proto chystá nový zákon o odpadech, nyní je v připomínkovém řízení a podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) brzy zamíří do vlády.

Jenže si vysloužil kritiku ze strany ekologů, podle kterých nedostatečně podporuje recyklaci a navíc prodlužuje dobu skládkování z roku 2024 až do roku 2030. „Prodloužení doby skládkování o šest let zvýší množství skládkovaných odpadů o asi šest milionů tun oproti nynějším plánům,“ uvedli zástupci Hnutí Duha.