Polovina odpadu ještě pořád končí na skládkách. Změnit to má lepší třídění i vyšší poplatky

V Česku má už za šest let skončit praxe, kdy se odpady vyvážejí na skládky. Stát proto řeší, jak tento odpad omezit, zatím totiž na skládkách pořád končí skoro polovina odpadků. Proto by se měl až na čtyřnásobek zvýšit poplatek za takové ukládání. Jenže proti je část samospráv a nesouhlasí ani odpadové firmy. Zdražení podle nich dopadne na občany. Ministerstvo životního prostředí ovšem oponuje, že poplatek poroste postupně a nepocítí to ti, kdo budou třídit.