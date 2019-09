Resocializace obviněného je téměř vyloučená, uvedli znalci v případě vraždy na čerpací stanici

K videu promítnutému na žádost státního zástupce Hollitzer řekl, že čerpací stanici znal, ale nevěděl, jak to tam vypadá a na co se při loupeži zaměří. „Chtěl jsem vzít asi peníze, poslouchal jsem, co mi řekl David. Výstřel mě překvapil a chtěl jsem utéct, bál jsem se, aby nestřelil i po mně,“ vylíčil obviněný a na záznamu bez zvuku označil čas výstřelu.

„Ty závěry budou asi podstatné především pro rozhodování soudu o trestu, který bude ukládat v případě, že ho obžaloba uzná vinným z činu, který je mu kladen za vinu. Zákon obecně stanoví dvě základní podmínky pro ukládání výjimečného trestu a jednu z nich ve světle vyjádření odborníků z oboru psychiatrie a psychologie můžeme považovat za splněnou,“ řekl novinářům státní zástupce Martin Suska.

Vyšetřování si vyžádalo přes dvacet odborných vyjádření na zajištěné stopy, například z daktyloskopie, biologie, genetiky, mechanoskopie, balistiky, chemie či videotechniky. Znalci zpracovali posudky z oboru soudní lékařství, psychiatrie a psychologie a biomechanika. Vyšetřovací spis předaný státnímu zastupitelství obsahuje přes tisíc stran.

Obviněný z vraždy tvrdí, že na místě nebyl

V pátek u soudu vypovídal i svědek, kamarád obžalovaného Šindlera, kterého k soudu eskortovala policie, protože se nedostavil na čtvrteční líčení. Právě od tohoto svědka Šindler údajně bez jeho vědomí získal zbraň, obžalovaný to však popřel. Jiný svědek, Hollitzerův známý, odmítl vypovídat. V přípravném řízení v únoru však policii řekl, že mu obviněný bez bližších podrobností prozradil, že jeho komplic zastřelil čerpadlářku.

Šindlerovi hrozí až dvacet let vězení, nebo i výjimečný trest, Hollitzer může být potrestán maximálně deseti roky ve vězení. Zatímco prvně jmenovaný tvrdí, že na místě nebyl, Hollitzer to připouští a za střelce označuje právě Šindlera.

Tragédie, která vyvolala velkou pozornost veřejnosti, se stala loni v noci na 3. prosince, kdy maskovaní muži vtrhli na čerpací stanici. Jeden měl krátkou střelnou zbraň, kterou podle policie zastřelil osmapadesátiletou čerpadlářku. Lupiči podle dřívějších informací policie odcizili pokladnu s deseti tisíci korunami, tři kartony cigaret a další zboží zhruba za dvacet tisíc korun.

Kriminalisté zadrželi podezřelé v polovině ledna v Kralupech nad Vltavou a ve Vojkovicích na Mělnicku. Oba muži skončili ve vazbě.