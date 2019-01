Za přepadení benzinky policie stíhá dva muže. Prvního za vraždu, druhého za loupež

Staršímu podezřelému hrozí v případě odsouzení 15 až 25 let vězení, případně i výjimečný trest. Mladšímu by hrozil trest dva roky až deset let. Oba muži za sebou mají kriminální minulost, jeden z nich byl trestaný vícekrát, řekl Aleš Pavlík z krajského policejního ředitelství. Staršího zadrželi ve Vojkovicích na Mělnicku, mladšího v Kralupech nad Vltavou.

Policisté pracovali i s verzí, že jedním z pachatelů je žena, a to kvůli jeho zvláštnímu způsobu chůze, který zachytily kamery. „Dalším šetřením, vyhodnocováním stop a tak podobně jsme tuto verzi vyloučili a dále jsme vyfiltrovali poznatky, že pachatelem je muž a spolupachatelem je také muž,“ dodal. Na případu pracovalo kolem padesáti lidí.