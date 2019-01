Dva podezřelé z vraždy čerpadlářky v Nelahozevsi zadržela policie

Policisté zadrželi dva podezřelé z prosincové vraždy obsluhy benzinové stanice v Nelahozevsi. Uvedl to server Aktu.cz a České televizi to potvrdil mluvčí středočeské policie. Věk ani pohlaví zatím policisté nezveřejnili, bližší informace poskytnou na středeční tiskové konferenci. Pachatelům v případě odsouzení hrozí trest 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest.