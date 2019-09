Krkonošská kauza se rozšiřuje. Policie obvinila část lidí i z dalších trestných činů

Podle policie vznikla škoda přes 9,6 milionu korun při předpokládané třicetileté životnosti rekonstruované Lanové dráhy Sněžka. „Z této částky měla vzniknout od uvedení do provozu do zahájení trestního stíhání škoda dokonaná, a to ve výši 1,6 milionu korun,“ uvedla Ježková.

Mezi obviněnými je podle dosavadních informací starosta Pece Alan Tomášek (SNK Sněžka) či bývalý ředitel KRNAP Jan Hřebačka. Policie ale dosud nepotvrdila ani jména obviněných, ani o jaké projekty šlo, kromě dnes zmíněné opravy a provozu lanovky.

Obviněným hrozí tresty od tří do 12 let vězení a od pěti do deseti let. K dotazu, kolik obviněných ohrožuje přísnější dvanáctiletá trestní sazba, mluvčí Ivana Ježková s ohledem na vyšetřování odpověď nespecifikovala. Počet obviněných se od ledna nezměnil, nikdo není ve vazbě.

Posudky z kybernetiky, stavebnictví i architektury

Na rozsáhlém případu pracuje speciální tým kriminalistů z odboru hospodářské kriminality hradecké krajské policie, který vyslýchá svědky, poškozené i obviněné. Vyšetřovací spis má okolo 12 tisíc listů a tento počet není zdaleka konečný. Kriminalisté zajistili „obrovské množství“ počítačových dat, které prověřuje znalec z oboru kybernetiky. Další znalecké posudky jsou ze stavebnictví a architektury. Policie uvedla, že po zveřejnění případu se policistům ozvali další možní poškození.

Trestná činnost se vztahuje k městu Pec pod Sněžkou a území svěřenému do péče Správy KRNAP. Kriminalisté koncem října zajistili na několika místech na Trutnovsku, včetně Pece, materiály při domovních prohlídkách a při prohlídkách nebytových prostor u fyzických osob i veřejné správy.

V posledních letech se horské středisko Pec pod Sněžkou výrazně mění, hodně se staví. Případ by se měla týkat i loni dokončené Herní krajiny Pecka za 45 milionů korun na Portáškách nad městskou částí Velká Úpa, ale to policie nepotvrdila.