Pojišťovna má zaplatit hospitalizaci, i když nehradila lék, rozhodl soud. Podle právníků je to průlom

Obrana pojišťovny stála na tom, že když nehradí lék, nebude hradit ani léčebnou péči – vše považovala za jednu službu. NSS má ale opačný názor. „Zdravotní léčebná péče a poskytnutí léčivého přípravku jsou dvě samostatné zdravotní služby, jejichž úhradu zákon vzájemně nepodmiňuje, a není zřejmé, z čeho by měl vyplývat opak,“ stojí v rozsudku.

Dívka, která trpí spinální svalovou atrofií, podstoupila před dvěma lety léčbu ve Francii. Injekce, které dostala a po kterých se začal její stav zlepšovat, sice hradil výrobce, cesta a hospitalizace ale šly na úkor rodiny. Pojišťovna je odmítla zaplatit. Podle Nejvyššího správního soudu to ale učinit měla.

Zdravotní pojišťovny ale nevnímají rozhodnutí NSS jako jednoznačné ukončení této praxe. Míní, že by bylo vhodné spíše jasně upravit zákon. „Bylo by nešťastné, kdybychom měnili nároky z veřejného zdravotního pojištění na základě ojedinělého judikátu,“ uvedl prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

„Pacient si může z vlastní kapsy zaplatit lepší čočku, lepší kloubní náhradu aniž by ztrácel nárok na operaci hrazenou ze zdravotního pojištění,“ vyložil. Dosud pojišťovny dávaly na výběr – buď si pacient nadstandardní službu zaplatil celou sám včetně samotného zákroku, nebo získal za peníze pojišťovny pouze méně kvalitní produkt.

Verdikt je důležitý pro rodinu, která se na soud obrátila, ale mohl by mít vliv i na mnoho jiných pacientů. Podle experta na zdravotní právo Ondřeje Dostála z něj vyplývá, že mají lidé nárok na příspěvek od pojišťovny i tehdy, když si připlácejí za nadstandard, byť pojišťovna neproplatí vše.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová ale dala najevo, že se změna legislativy nepřipravuje – není to potřeba. „Máme tady rozsudek a zároveň názor ministerstva zdravotnictví, které je s tím rozsudkem obecně v souladu a nic nebrání tomu, aby se tak dělo,“ sdělila.

Spor, který stál na počátku, navíc ještě nekončí. „Čeká nás správní řízení na Vojenské zdravotní pojišťovně. Věřím, že to dopadne dobře a že správní orgán shledá to, co shledal Nejvyšší správní soud,“ upozornil otec nemocné dívky a předseda spolku SMÁci Václav Hradilek. Verdikt NSS však již nyní považuje za zadostiučinění.