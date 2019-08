Na začátku školního roku bude komplikovat cestování 208 železničních výluk

Z Hustopečí u Brna do Šakvic, ze Železného Brodu do Tanvaldu nebo na úseku mezi stanicí Nymburk město a Poříčany. To je jen malý výčet tras, na kterých budou muset cestující využít místo vlaku náhradní autobusovou dopravu. „V prvním týdnu školní docházky se na tratích pod naší správou koná celkem 32 výluk s náhradní dopravou,“ sdělila Friebová.

„Na tratích probíhá i několik největších nepřetržitých výluk,“ dodala mluvčí. A s přesně takovou výlukou se budou muset cestující popasovat například v Jaroměři. Tam už od druhé poloviny července probíhají rozsáhlé opravy. Výluka zde potrvá až do 14. prosince a zasáhne do cestování směrem na Hradec Králové a Starou Paku.