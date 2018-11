Česká železnice již není skanzen, nové lokomotivy jsou ale stále v menšině

„Je to pro nás provozní nutnost. Potřebujeme moderní lokomotivy, abychom dojeli do Vídně nebo do Bratislavy,“ podotkl Jiří Schmidt z Regiojetu. Ten však není jediným českým provozovatelem těchto strojů. Traxxy jezdí také s nákladními vlaky u dopravce Metrans. „Nákladní dopravci potřebují překračovat hranice bez výměny lokomotiv a zbytečných časových prodlev,“ srovnal Jiří Schmidt.

Traxx je totiž – stejně jako Vectron, Emil Zátopek i Taurus – lokomotiva nejenom moderní, silná a rychlá a pro strojvedoucí komfortní, je to také lokomotiva schopná dojet velmi daleko za české hranice. U starých lokomotiv to vesměs možné není, v zahraničí nejsou schválené a hlavně by ani nefungovaly pod německými či rakouskými trolejemi, ve kterých je jiné napětí než v Česku.