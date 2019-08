Ruské velvyslanectví požaduje očištění sochy maršála Koněva, radnice ji chce přestěhovat

Ruské velvyslanectví odsoudilo pomalování pomníku maršála Ivana Koněva v Praze 6, označilo to za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování Československa. Ambasáda požaduje uvedení pomníku do původního stavu, uvedla v prohlášení na svém webu. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) to ale odmítá a požaduje přemístění sochy na zahradu ruské ambasády. Socha je terčem vandalských útoků opakovaně.