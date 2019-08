Nešťastný panovník mezi dvěma epochami. Před 600 lety zemřel Václav IV.

Václav pak podle ní neuspěl i proto, že jej Karel vybavil schopnostmi, které v nové době zkrátka neobstály. „Opravdu nedělal nic jiného než předtím tatínek. Jenomže to nefungovalo, doba byla jiná. Byl by býval musel zvolit jiné prostředky,“ popsala Václavovo politické snažení Bobková.

Karel o výchovu následníka trůnu velmi dbal, starala se o něj suita učitelů a rádců, díky čemuž Václav získal dobré vzdělání, avšak nikoliv nutně politickou rozhodnost. „Karel IV. se mu snažil co nejvíce ulehčit cestu. Jestli to bylo dobře, nebo špatně, těžko můžeme říct,“ podotkla historička Lenka Bobková v pořadu Historie.cs.

Blanka z Valois dala Karlovi IV. dvě dcery, Anna Falcká mu porodila syna, který však zemřel ve věku necelých dvou let. Až třetí manželka v pořadí, Anna Svídnická povila následníka trůnů.

„Když k něčemu nemáte talent, nebaví vás to a navíc pak přijde několik selhání, tak od toho jdete pryč. Prvních pár let fungoval, ale když za ním nebyl stín jeho otce a věci nešly tak, jak si navykl, tedy že vše je jen hra s dobrým koncem, začal od vládních povinností utíkat,“ dodal Novotný.

Podle Novotného nebyl Václav mentálně ustrojen k vládnutí. „Politika ho nebavila. To byl rozdíl oproti Karlovi nebo Zikmundovi, pro něž byla politika vášní a každodenní radostí,“ srovnává předposledního Lucemburka na českém trůně s jeho předchůdcem i nástupcem. „Byl nešťastný, protože mu politika nebyla vlastní,“ míní.

„Nepil jen v královských hvozdech. Pil, i když měl vykonávat důležité audience na zahraničních návštěvách. To byl problém.“

„Dědeček měl rád turnaje a pomíjivé slavnosti, tatínek monumentální stavby a šíření své slávy po celé Evropě. Václav se zavírá do své knihovny a pracovny a obklopuje se nejkrásnějšími a velmi drahými rukopisy,“ charakterizuje panovníka Bobková.

Dokončen byl i český překlad bible. Čeština se tak po italštině a francouzštině stala třetím evropským jazykem, do kterého byla celá kniha knih převedena. Král byl také vášnivým sběratelem rukopisů, což bylo tehdy velmi módní zejména ve Francii. Jeho knihovna byla velmi oceňována.

Václav byl velmi kulturně založený, především v malířství, sochařství, literatuře a výtvarném umění za jeho života nastal velmi dynamický vývoj. A také v architektuře: v době jeho vlády byly dokončeny mnohé stavby, třeba novoměstský chrám Panny Marie Sněžné, staroměstský kostel svatého Jakuba či Karlův most.

Arcibiskupovi se nakonec podařilo utéci, jeho spolupracovníkům však nikoliv. Mučení se nakonec stalo osudné generálnímu vikáři Janu z Pomuku, jehož tělo bylo vrženo z Karlova mostu do Vltavy.

Zhruba v půlce 80. let vztahy mezi Václavem a Janem zcela ztroskotaly, král svého kancléře odstavil z funkce, následovala řada drobných majetkoprávních neshod, které vyvrcholily mocenským sporem o sféry vlivu.

Václavovým úkolem jakožto římského politika bylo vyřešit papežské schizma tak, aby byl uznán římský papež Urban VI. „Na začátku skutečně měl ambici svolávat říšské sněmy, vysílat poselstva, diplomaticky jednat. Do toho se ale nešťastně vložil Jan z Jenštejna, který byl rigidnější a fanatičtější,“ pokračovala historička.

Averze vůči Václavovi rostla i mimo Čechy, politické okolnosti mu již v roce 1383 zabránily vykonat císařskou korunovační jízdu do Říma. Říšské záležitosti mu byly vzdálené a diplomaté nedokázali nahradit jeho absenci. Nakonec jej kurfiřti roku 1400 zbavili římské koruny, což ovšem Václav nikdy nepřijal a dál se tituloval římským králem. Faktickou moc však ztratil.

Jan z Jenštejna začal po vraždě Jana z Pomuku připravovat žalobu na svého krále. Domníval se, že se jej ve sporu zastane papež, v čemž se ovšem zmýlil, pročež rezignoval na svou funkci a zbytek života strávil v Římě, kde v roce 1400 zemřel.

Dekret a kalich

Poslední roky panování Václava IV. se nesly ve znamení předzvuků husitské revoluce. Král zpočátku s reformisty a Janem Husem sympatizoval, o čemž svědčí Dekret kutnohorský, který v roce 1409 změnil poměry na pražské univerzitě ve prospěch přívrženců reformace.

„Václav IV. se pokusil znovu získat říšský titul. Spojoval to s koncilem v Pise, který byl svolán v roce 1408. Na něm potřeboval podporu pražské univerzity. Protože měly převahu zahraniční národy, především Němci, kteří mu nechtěli dobrozdání dát, vyslyšel volání českého národa,“ poukázal Novotný na to, že vydání dekretu bylo motivováno pragmaticky.

Důsledkem byl odchod mnoha profesorů, studentů, právníků, a to nejen Němců, ale například i Poláků nebo Italů. Celkem ubylo až 80 procent akademické obce a vzdělanci se přesunuli do Vídně, Krakova, Heidelbergu či Kolína nad Rýnem a do Lipska, kde byla založena nová univerzita.