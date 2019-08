Soud zamítl odškodnění 35 milionů pro Vitáskovou, protože ho žádá za už neexistující rozsudek

Nyní chtěla dosáhnout toho, aby soud jednání o odškodném přerušil do pravomocného skončení jejího stíhání. Zamítnutím žaloby by totiž přišla o několikatisícový soudní poplatek, který již uhradila. Vitásková k pátečnímu soudu nedorazila.

Majitelé elektráren Zemkovi byli odsouzeni za to, že dostali od ERÚ licence na základě nepravdivých revizních zpráv a získali podvodně právo na výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu. Vitáskovou původně brněnský krajský soud poslal do vězení na osm a půl roku za zneužití pravomoci, olomoucký odvolací senát ji však poté pravomocně zprostil obžaloby. Do případu se ale letos vložil Nejvyšší soud, který stanovil, že důvody zproštění je potřeba zpřesnit. Brněnský krajský soud by o celé věci měl znovu rozhodovat 18. září.

Jmenování Vesecké bude opět řešit okresní soud

Někdejší šéfka ERÚ řeší i soudní spor o jmenování Renáty Vesecké místopředsedkyní regulačního úřadu. Bývalou nejvyšší státní zástupkyni Vitásková do funkce jmenovala i přesto, že nesplňovala zákonné podmínky praxe.

Loni v listopadu Vitáskovou nepravomocně odsoudil Okresní soud v Jihlavě k podmíněnému trestu dvou let s odkladem na třicet měsíců za zneužití pravomoci. Odsouzená i státní zástupce se proti rozsudku odvolali. Zatímco obhájce Vitáskové požadoval úplné zproštění obžaloby, státní zástupce pro ni chtěl nepodmíněný trest tří a půl roku za mřížemi.

Kauzu v březnu vrátil k první instanci odvolací Krajský soud v Brně, řešit ji tedy opět bude soud v Jihlavě.