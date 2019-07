Most Legií má poškozenou izolaci a zatéká do něj. Diagnostika také odhalila trhliny v jedné z podpěr

Největší slabinou pražského mostu Legií je izolace, voda tak poškozuje jeho konstrukci. Most má také trhliny v jedné opěře. Vážné závady, které by měly vliv na nosnost, ale most nemá. Vyplývá to z výsledků diagnostiky, kterou ve středu představili zástupci Technické správy komunikací (TSK) a ředitel firmy Pontex Václav Hvízdal. Oprava mostu by měla začít do pěti let. Most Legií je čtvrtým nejstarším v Praze a pochází z roku 1901.