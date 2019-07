Lužická nemocnice v Rumburku skončí v insolvenci. Nemá peníze na výplaty

Insolvenční návrh podá vedení nemocnice podle Dubravce zřejmě v pondělí. Poté správu nad zařízením převezme insolvenční správce. Městská nemocnice se dlouhodobě potýká s dluhy. Zastupitelé v úterý rozhodli neuhradit ztrátu za loňský rok ve výši 52 milionů korun. Největšími věřiteli jsou zdravotní pojišťovny.

V nemocnici pracuje 240 stálých zaměstnanců a 80 externistů.

Ve spádové oblasti Lužické nemocnice žije zhruba pětapadesát tisíc obyvatel. Podle Jana Koláře ze Sdružení starostů Šluknovska a starosty Krásné Lípy by z některých pohraničních obcí pacienti museli dojíždět do nemocnice v Děčíně i hodinu a půl. Do vnitrozemí musí navíc přes kopce, v zimě tam bývají silnice často neprůjezdné.

