Rumburští zastupitelé odmítli uhradit ztrátu Lužické nemocnice. Zařízení tak hrozí insolvence

Největšími věřiteli jsou zdravotní pojišťovny. S největší Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) se na schůzce u premiéra Andreje Babiše (ANO) na konci června podařilo dojednat podmínky, které by nemocnici umožnily další provoz, pokud by ji převzala Krajská zdravotní.

Budoucnost nemocnice tak zůstává nejistá, někteří zaměstnanci už mají připravené výpovědi. Do nejbližší nemocnice v Děčíně či České Lípě to mají obyvatelé Rumburka a okolí kolem čtyřiceti kilometrů.

Po dvouapůlhodinovém jednání nakonec pro úhradu ztráty zvedli ruku čtyři zastupitelé, deset jich bylo proti a čtyři se zdrželi. Místostarosta Jiří Pimpara (ODS) řekl, že není jiná možnost než insolvence, protože jinak by se zastupitelé vystavili riziku trestního stíhání.

Krajská zdravotní, která je ze 100 procent vlastněna Ústeckým krajem, spravuje pět nemocnic v regionu. Její vedení několikrát zopakovalo, že je společnost připravena podílet se na zajištění zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku.

„Představenstvo v tuto chvíli nezná výsledek zadaného auditu a nemá tak dostatek informací k učinění kvalifikovaného rozhodnutí, zda nemocnici převzít, či nikoli. Lužickou nemocnici proto Krajská zdravotní v tuto chvíli převzít nemůže, jelikož by se představenstvo vystavovalo důsledkům plynoucím z porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře,“ uvedl minulý týden místopředseda představenstva Radek Scherfer.

Z některých obcí ve výběžku to trvá do děčínské nemocnice i hodinu a půl

Občanská iniciativa Zachraňme nemocnici v Rumburku proto podala trestní oznámení na zastupitelstvo Ústeckého kraje, společnost Krajská zdravotní i VZP, a to z důvodu jejich jednání při vzniku a řešení krizové situace se zdravotní péčí ve Šluknovském výběžku.

Ve spádové oblasti Lužické nemocnice žije zhruba pětapadesát tisíc obyvatel. Podle Jana Koláře ze Sdružení starostů Šluknovska a starosty Krásné Lípy by z některých pohraničních obcí pacienti museli dojíždět do nemocnice v Děčíně i hodinu a půl. Do vnitrozemí musí navíc přes kopce, v zimě tam bývají silnice často neprůjezdné.