Zrušit? Ministr Plaga chce vědět, zda by povinná maturita z matematiky zvýšila počet propadlých

Domnívá se, že současný stav, kdy na školách mohou působit jen lidé s pedagogickým vzděláním, ale zároveň je v případě nedostatku možné vzít kohokoli, je horší než to, co chce ministerstvo zavést. Učitelů bez pedagogického vzdělání přijatých kvůli nedostatku absolventů pedagogických fakult je podle Plagy příliš mnoho. „V některých regionech více než 10 procent výuky dnes zabezpečují lidé bez pedagogického vzdělání, které ředitelé berou na výjimku,“ vyčíslil.

K maturitě – ať z matematik,y nebo jiného oboru – by ovšem nemuseli v budoucnu žáky vést jen absolventi pedagogických fakult. Úvaha, že by učit mohli za určitých podmínek všichni vysokoškolsky vzdělaní lidé, ale není podle Roberta Plagy naprostým „čelem vzad“ oproti dosavadní politice, která naopak zapovídala vyučování lidem, kteří pedagogické vzdělání nemají.

V případě nedostatku lidí, kteří absolvovali pedagogické vzdělání, navíc může dnes vyučovat kdokoli. I to by se mělo změnit. K tomu přibude povinnost si pedagogické vzdělání doplnit.

„Myslím si, že pustit do systému vysokoškoláka s tím, že stát dá peníze řediteli na to, aby zaplatil učitele po dobu dvou let s tím, že do tří let si na pedagogické fakultě dodělá doplňující pedagogické studium, je zlepšení stavu. Dnes je to chaos,“ míní ministr školství.

Budoucnost školství podle Plagy: méně memorování, více kritického myšlení

Co a hlavně jak vlastně budou učitelé – v budoucnu snad i ti, kteří si pedagogické vzdělání teprve dodělávají – děti učit, je v současnosti sice docela jasné, ale to by se během deseti let mělo změnit. Ministerstvo školství sice pozastavilo aktualizaci rámcových vzdělávacích programů, ujišťuje však, že je to jen proto, že je chce pojmout mnohem ambiciózněji.

Podle Roberta Plagy by se celý systém výuky měl od základu změnit. „Potřebujeme nastavit vzdělávání na obecných, přenositelných kompetencích, schopnostech. Nikoli na tom, že (žáci) budou něco konkrétního znát a vydefinujeme do poslední čárky, co budou znát. Potřebujeme vybavit studenty schopností přizpůsobovat se měnícímu světu,“ řekl Plaga. Připustil, že „to zní jako klišé, ale je to pravda“.