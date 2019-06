Atentát, na který se zapomnělo. Levicoví odbojáři v Brně zastřelili vysokou šarži SS

Likvidaci útočníků nařídíl osobně K. H. Frank

Gestapo začalo po atentátnících pátrat bezprostředně po útoku, na vyšetření případu měl navíc zájem státní ministr a po protektorovi druhý nejvýše postavený nacista v zemi Karl Hermann Frank, který osobně nařídil likvidaci útočníků.

Posun ve vyšetřování nastal v okamžiku, kdy gestapo zatklo architekta Vladimíra Tišnovského, jednoho z vedoucích činovníků odbojářské skupiny Předvoj. „Slíbil jim, že když nechají žít jeho a ostatní činovníky Předvoje, které jim pomůže zatknout, vyzradí spojení na vrahy hauptsturmführera Gölzera,“ dodává historik Skoupý.

Cestu k Blažkovi nakonec nacistům odemklo zatčení jeho švagra Jaroslava Štěpánka. Ten Blažka vylákal z domu jeho rodičů, gestapo ho spolu s Bauerem zatklo a arestovalo v Kounicových kolejích.

Odvetu za smrt příslušníka SS provedl sám Koslowski a jednalo se pro něj o akt pomsty poté, co se dozvěděl, že terčem atentátu měl být on sám. Oba mladí muži na popraviště přišli v prádle, bosí a s rukama svázanýma za zády. Poté, co klekli, je Koslowski 22. března zastřelil ranou do týla. Do osvobození Brna rudoarmějci v tu dobu zbývaly necelé dva týdny.