Pražský hrad komerčně pronajal Vladislavský sál. Je to prodej hodnot a tradice, kritizuje památkářka

Vladislavský sál dosud patřil výhradně nejdůležitějším ceremoniálům české státnosti. V sobotu bude poprvé hostit čistě komerční akci. „Správa Pražského hradu (…) s vědomím, že bude spolupracovat se značkou, která je po celou dobu své existence spojena s kulturním dědictvím, zcela výjimečně souhlasila,“ uvedl mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek.

Podle kritiků by Vladislavský sál komerčním účelům sloužit neměl. „Komerční pronájem Vladislavského sálu je prodej našich hodnot. Je to narušení dlouhé tradice, je to narušení dlouholetého tabu, je to narušení zvyků, kterých nemáme zase tolik,“ říká bývalá ředitelka odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky Ivana Kalinová Kyzourová.

„Je to architektonicky naprostý skvost. Nejdůležitější je ale tradice vzniklá za první republiky, kdy byl Vladislavský sál opraven a koncipován jako sál určený pro slavnostní shromáždění a zároveň sál přístupný veřejnosti,“ prohlásila dále Kalinová Kyzourová.