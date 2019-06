Parašutisté se v kryptě připravovali na útěk, naznačil nový průzkum

Kryptu, ve které výsadkáři před 77 lety svedli svou poslední bitvu , v prvních měsících letošního roku podrobili zkoumání za pomoci moderních prostředků odborníci z Vojenského historického ústavu a ze společnosti Geo-cz.

Vědcům se v ní podařilo nalézt dvě dosud neznámá místa, kde se někdo prokazatelně pokusil prokopat do předpokládaných únikových prostor. Zda to byli opravdu parašutisté, nelze podle historika Michala Buriana z VHÚ dokázat, dá se to ale podle něj vzhledem k souvislostem předpokládat.

V jednom případě se někdo pokusil prokopat do větrací šachty, která ústí do dnes již zazděného komína, ten byl ale pro únik příliš úzký. Vědci také zjistili pokus o rozšíření odtokového kanálku.