Rozpadlá továrna, ve které Schindler za války ochránil přes tisíc Židů, se změní na památník

V továrně na munici pracovali hlavně polští Židé. Většina z nich pocházela z krakowského ghetta. To, že dostali v Brněnci práci, jim zachránilo život. Vyhnuli se transportům smrti do Osvětimi.

„Byl to byznysmen, ale ukázalo se, že to byl člověk, který svůj majetek, jenž získával z otrocké práce, investoval do aktu záchrany,“ uvedl historik svitavského muzea Radoslav Fikejz.