Pokud to bude běh na dlouhou trať, jsme ochotni běžet na dlouhou trať, říká organizátor demonstrací Minář

„Dnes (v úterý – pozn. red.) se neprotestovalo v Praze, protestovalo se po celé republice. Znovu říkám, více než tři sta obcí, a to je hodně. Nebyla tam navíc žádná nízká účast, ta účast je setrvale rostoucí a pokládám za mimořádné, že lidé jsou schopni demonstrovat už dva měsíce v řadě. A nejen že neklesá jejich ochota, ale evidentně ještě roste,“ říká Minář.

Podle jednoho z organizátorů protestů Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek pro demokracii něco takového, jako je současná série demonstrací, nezažilo Česko posledních třicet let.

Jak Minář dále dodává, ministryně Benešová díky svým výrokům, že Babiš není ve střetu zájmů, potvrdila předpoklad, že bude hájit předsedu vlády. „Nám nevadilo tolik to, co by hypoteticky mohla udělat, nám vadila její minulost a zejména její jasná vazba na premiéra,“ říká Minář.

Nezpochybňujeme volby

Kdyby Andrej Babiš vybral „nějakého člověka, který je objektivně bez jasné vazby na premiéra“, mohl podle Mináře předejít spekulacím, že „se snaží zamést vlastní kauzu pod koberec“.

Stejná věc se týká i samotného postu ministerského předsedy, i v tomto případě by bylo podle organizátora demonstrací nejlepší, kdyby hnutí ANO do čela kabinetu vybralo někoho, kdo „nemá tak obrovské problémy jako pan Babiš“.