Škody po pondělní bouřce zatím pojišťovny odhadují na čtrnáct milionů

„Ze včerejších bouřek registrujeme celkem 180 škod za cirka šest milionů korun. Z toho na nemovitostech a domácnostech je to sto škod asi za tři miliony korun, u pojištění vozidel pak osmdesát škod také asi za tři miliony,“ řekl České televizi Milan Káňa, mluvčí Kooperativy.

Většinu škod podle něj způsobily kroupy, další pak záplavy nebo úder blesku. „Většina případů je ze západu Čech, několik z Ústeckého a Libereckého kraje,“ doplnil Káňa.

V Generali Pojišťovně evidují škody ještě o milion vyšší. „Aktuálně je to 120 škod za zhruba sedm milionů korun. Většina se týká škod z pojištění majetku, evidujeme i tři desítky poškozených aut,“ řekl mluvčí pojišťovny Honza Marek.

Někde na hlášení ještě čekají

Allianz pojišťovna zatím zaregistrovala asi čtyřicítku škod, a to hlavně ze Sokolovska. „Je to hlavně o kroupách. Škodu zatím odhadujeme na jeden milion korun. Hlavně jsou to rozbitá skla na autech, okna a poškozené střechy,“ řekl mluvčí Václav Bálek.

Pojišťovny očekávají, že se účet za bouřky ještě navýší. „Předpokládáme, že další škody nám klienti ještě budou hlásit. Zároveň předpověď říká, že území České republiky zasáhnou další bouřky, takže tyto kalamitní škody budou dále narůstat,“ doplnil Káňa.

V ČSOB Pojišťovně na nahlášení škod teprve čekají. „Nemáme zatím hlášeného nic, co by souviselo s bouřkou. Je možné, že je moc brzy, a že hlášení ještě přijdou,“ řekl Petr Milata, mluvčí pojišťovny.