Volby do Senátu a zastupitelstev mají mít pevný říjnový termín, rozhodla vláda

„Navrhli jsme stanovení pevného termínu pro konání voleb do Senátu a do zastupitelstev obcí a krajů na první celý týden měsíce října tak, aby se nám postupně neposouvaly do léta,“ uvedl po jednání vlády ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Zavedení pevného termínu podzimních voleb vnitro navrhlo kvůli tomu, že podle dosavadních předpisů se musejí konat vždy před uplynutím funkčního období stávajících zastupitelstev.