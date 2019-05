Opozici se nepodařilo zamítnout rozšíření EET na další obory podnikání

Předseda ODS Petr Fiala označil zavádění evidence za posedlost, kontrola nad ekonomickými aktivitami obyvatel podle něj ztrácí poslední přiměřenost. Nevidí podle svých slov žádný ekonomický smysl v tom, aby měl stát informaci o „vyúčtování každé rakve spuštěné do pohřební jámy.“

Piráti v debatě o EET neuspěli s návrhem na přerušení schvalování předlohy do doby, kdy firmy ze skupiny Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO) přestanou pobírat dotace z veřejných peněz.

Elektronická evidence tržeb už platí například pro obchody a restaurace. Nynější novelou kabinet reagoval na rozhodnutí Ústavního soudu, který další vlny zavádění evidence tržeb zrušil. Nově by se měla týkat například řemeslníků, lékařů a advokátů. Části podnikatelů předloha umožní evidovat tržby bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek. Novela přináší také některé změny v dani z přidané hodnoty, například přeřazuje vodné a stočné do desetiprocentní sazby DPH.

Dále poslanci hlasovali jednotlivě o části ze zhruba 750 návrhů občanských demokratů, které se týkají se vyřazení různých oborů z EET. K závěrečnému hlasování o změnách v EET se sněmovna ve středu už nedostala, pokračovat bude v pátek. Poslanci ve středu absolvovali přes 250 hlasování, před sebou tak mají ještě víc než 500 hlasování.

Drtivou většinu pozměňovacích návrhů sněmovna zamítla

Sněmovna podpořila jen některé úlevy ohledně EET. Bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek zřejmě budou moci evidovat tržby podnikatelé s ročním obratem do 600 tisíc korun místo 200 tisíc korun, jak navrhovala vláda. Elektronické evidenci tržeb by vůbec neměl podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb vždy od 18. do 24. prosince.

Dolní komora schválila také úpravu, podle níž budou zařazeny do nejnižší desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty i elektronické knihy a audioknihy. Nyní se na ně vztahuje základní sazba 21 procent.

Drtivou většinu opozičních návrhů sněmovna zamítla. ODS neprosadila například zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb jako celku a následně ani konec účtenkové loterie, která EET provází.

Lidovec Marian Jurečka (KDU-ČSL) zase neuspěl s požadavky na zařazení biopotravin, palivového dřeva a stavby bytů do nižších sazeb DPH, ani na zvýšení limitu ročního obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty na 1,5 milionu korun nebo dokonce na dva miliony. Nyní činí jeden milion korun.