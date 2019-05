ŽIVĚ: Mimořádná schůze sněmovny k financování sociálních služeb

Lidovci zároveň žádají systémové řešení problému. „Není možné, aby se tato trapná situace opakovala každý rok,“ apeloval Výborný. Ministerstvo práce podle něj musí v krátké době předložit přinejmenším věcný návrh zákona o sociálních službách, který by zajistil, že jejich financování bude předvídatelné.

„Iniciovali jsme svolání této schůze s jediným cílem: Chceme od vlády slyšet závazek, že nejpozději do poloviny června se najdou dvě miliardy, které zachrání financování sociálních služeb pro tento rok,“ řekl předseda lidovců Marek Výborný. Podle něj jinak hrozí, že sociální služby budou propouštět a lidé odkázaní na pomoc nebudou mít k dispozici potřebnou péči.

Lidovci na mimořádné schůzi sněmovny vyzvou vládu, aby do 15. června našla dvě miliardy korun na dofinancování sociálních služeb pro letošní rok. Zároveň chtějí vědět, s kolika penězi vláda pro tuto oblast počítá v připravovaném rozpočtu na rok 2020.

Rovněž komunisté chtějí vládu zavázat, aby krajům doplatila dvě miliardy korun na sociální služby nejpozději do 15. června. KSČM požádá i o novelu zákona o sociálních službách, která by zabezpečila víceleté financování sociálních služeb se zahrnutím růstu mezd a inflace.

Na poskytnutí dvou miliard chce tlačit také ODS. „Tato mimořádná schůze je forma nátlaku. Ano, zcela jasně říkám: je to forma nátlaku, aby vláda peníze našla a poslala je zaměstnancům sociálních služeb, kteří slouží těm nejslabším, nejchudším a nejpotřebnějším,“ uvedl v tiskovém prohlášení předseda ODS Petr Fiala.

Pětice opozičních stran KDU-ČSL, ODS, Piráti, TOP 09 a STAN proto svolala mimořádnou schůzi sněmovny. S jejich tvrzením, že pro letošek chybí asi dvě miliardy, souhlasil i šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Sociální demokraté proto podpoří program schůze, a navíc žádají ohledně financování sociálních služeb i mimořádné zasedání vlády.

Podle Chvojky by mimořádná schůze dolní komory nemusela být, kdyby ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) chybějící dvě miliardy korun uvolnila. Ministryně ke kritice uvedla, že je to věc jednání. „Musíme se posadit k jednacímu stolu, a ne si to vzkazovat přes média.“

Vládní strany doposud s pomocí KSČM či SPD snahy opozice o mimořádná jednání dolní komory odmítaly. Teď prý ale podpoří program schůze i poslanci za hnutí ANO, avizoval šéf jejich poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek.

Sněmovna už letos jednou situaci v sociálních službách probírala. Koncem března požádala vládu, aby o doplacení jednala. Sněmovní debatu o financování sociálních služeb tehdy prosadili lidovci, podle jejich poslance Víta Kaňkovského peníze stačí do září.