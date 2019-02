Konec každoroční nejistoty ve financování sociálních služeb? Ministerstvo připravuje novelu

Předloha by měla obsahovat i to, že celková suma na dotace nesmí meziročně klesnout o víc než deset procent. Zavedení víceletého financování však novela upravovat nebude.

„V připravovaném návrhu novely je ukotvena nárokovost dotace pro sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb,“ sdělil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Síť potřebných sociálních služeb, které by pak měly jistotu financování, by měly zřídit kraje.

Nízké platy pečovatelů

Podle odborníků jsou sociální služby v Česku podfinancované a není jich dostatek. Kvůli nízkým výdělkům schází stovky pečovatelů, kteří by se o klienty starali. Do loňska vydělávali ti, co přímo pečovali o klienty, zhruba 12 000 až 15 000 korun hrubého. Sociální pracovníci s vysokou školou měli 18 000 až 22 000 korun hrubého.

Minulá vláda loni nařídila výdělky v sociálních službách zvýšit, a to hned dvakrát - od července a listopadu. Státní pokladna s částkou na přidání ale pro letošek nepočítala. Situaci zachránili poslanci, když při projednávání návrhu rozpočtu přesunuli do služeb chybějící 3,3 miliardy, tedy téměř čtvrtinu z celkové letošní částky na dotace.

Další finanční posílení v plánu zatím není. Resort sice našel ve své pokladně nespotřebovanou půlmiliardu, ta by ale měla putovat do slevy jízdného pro cestující do 26 a nad 65 let.