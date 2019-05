Pražský orloj má po rekonstrukci špatně namalovaný ciferník, musí se přemalovat

To, jak vypadal orloj před rekonstrukcí a jak nyní, není pro laika žádný velký rozdíl, ale pro astronomy skandál. Omalba hodinové desky totiž není estetická záležitost. Jde o astronomický přístroj, který podle odborníků špatným namalováním ztratil některé ze svých funkcí.

V celou hodinu se uvnitř otáčejí všechna kolečka, každou minutu ručička poskočí o pět a půl milimetru. To vše řídí chronometr, který je kopií londýnského Big Benu.

Když ale plachty klesly k zemi a odhalily astronomickou desku, zůstali odborníci v šoku. „Orloj je dnes namalovaný tak, že to je nepřijatelné a musí se to změnit,“ řekl Zdislav Šíma z Astronomického ústavu Akademie věd ČR který jako astronom o orloj pečuje skoro 40 let. Seřizuje astroláb tak, aby odpovídal přesnému postavení hvězd.

A čáry být přemalované nesmějí, protože horní deska orloje je astroláb, tedy složitý astronomický přístroj. Určuje nejen čas, ale podle polohy slunce a měsíce zobrazuje velké množství dalších údajů.

„To je nepřijatelné, naprosto. Ty čáry na orloji, to jsou ty přesné okamžiky, to jsou meze určitých dějů. To je asi něco jako kdyby na slunečních hodinách někdo rozmazal některé čáry,“ přiblížil Šíma.